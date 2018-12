Magazine Amor compartilhado

Quem passa com pressa pela Rua T-52, no Setor Bueno, pode acabar não notando a rampa cumprida que dá acesso à porta escura no meio da fachada alaranjada. No local, há cerca de 40 dias funciona o Ópera Café Bistrô: “Uma cafeteria com várias possibilidades”, como os próprios donos gostam de apresentá-la. É que, entre mesinhas, banquetas, poltronas e a área externa, é p...