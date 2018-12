Magazine 'Amigos': Há 20 anos, a última transmissão do programa das duplas sertanejas A ideia do programa era mostrar uma amizade fora dos palcos e misturar os sucessos dos repertórios

Quem viveu a década de 1990 no Brasil provavelmente se lembrará do especial Amigos, exibido pela Globo. Tratava-se de um show com algumas das maiores duplas sertanejas do País à época: Zezé Di Camargo e Luciano, Chitãozinho e Xororó e Leandro e Leonardo. A ideia do programa era mostrar uma amizade fora dos palcos e misturar os sucessos dos repertórios de cada dup...