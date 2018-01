American Crime Story volta nesta quinta retratando morte do estilista Gianni Versace

À frente de cinco episódios de American Horror Story, o nome de Ryan Murphy já é conhecido pelos amantes do terror dramático. Mas o americano mostrou que também tem talento para o suspense mais comportado. Com uma primeira temporada que levou 11 prêmios para casa, entre eles 9 Emmys e 2 Globos de Ouro, a antologia American Crime Story parece ter caído mesmo nas graças do público. A segunda temporada da série, que chega nesta quinta-feira (18) ao canal pago FX, às 23 horas e gira em torno da morte do estilista italiano Gianni Versace, é aguardada com bastante expectativa pelos fãs e pela mídia especializada. Os chamarizes são a escolha do caso, o elenco de primeira (com direito a Ricky Martin na pele do namorado de Versace) ou pela impecável direção de fotografia que aparece nos vídeos de divulgação de The Assassination of Gianni Versace (O Assassinato de Gianni Versace).

A trama se passa em 1997 e conta a história da morte de Versace, vivido por Édgar Ramirez. Morto pelas mãos do serial killer e garoto de programa Andrew Cunanan (Darren Criss), ele foi um dos mais importantes nomes da moda do século 20 e ficou conhecido pelo estilo luxuoso e extravagante. O elenco, inserido em uma Miami Beach noventista e primorosamente retratada em detalhes como capas de revistas, traz um entusiasmado Ricky Martin interpretando Antonio D’Amico e Penélope Cruz, na pele da irmã de Gianni, Donatella.

Antes mesmo da nova temporada ir ao ar, a musa de Pedro Almodóvar vem acumulando elogios pela caracterização da personagem. O mérito parece ser também de Ryan Murphy, que dirigiu uma Sarah Paulson poderosa, na primeira temporada da série, além de ter feito um trabalho deslumbrante com Jessica Lange e Susan Sarandon em Feud: Bette and Joan, outro dos destaques de 2017. Para a construção do personagem de Penélope, Murphy mergulhou ainda na relação complicada que Donatella tinha com o namorado do irmão vivido por Martin. O cantor e o diretor já trabalham juntos quando o porto-riquenho interpretou um professor na série Glee: Em Busca da Fama, um dos maiores sucessos de Murphy.

Com a primeira temporada da antologia, The People v. OJ Simpson (O Povo Contra O. J. Simpson), disponível em sua grade, a Netflix anunciou recentemente que os dez episódios de The Assassination of Gianni Versace entrarão no catálogo assim que forem transmitidos pela TV a cabo. O serviço de streaming fechou um acordo com a 20th Century Fox, transformando-se no canal oficial de distribuição da série, o que engloba, inclusive, as próximas temporadas cujas tramas devem girar em torno das consequências do Furacão Katrina e do escândalo gerado pela relação entre o então presidente americano Bill Clinton e sua estagiária, Monica Lewisnky.

Em grande estilo

Originalmente um spin-off de American Horror Story, a série American Crime Story chegou ao canal pago FX em 2016 contando os bastidores do julgamento do ex-jogador de futebol americano, O. J. Simpson. Acusado de assassinar a ex-esposa Nicole Brown e o namorado dela Ronald Goldman, Simpson foi jogado sob os holofotes da mídia e a trama gira em torno dos desdobramentos dessa exposição excessiva. O elenco conta com Cuba Gooding Jr. (na pele do protagonista), John Travolta, David Schwimmer, Courtney B. Vance, Sterling K. Brown e Sarah Paulson. As série foi segunda mais indicada ao Emmy 2016.