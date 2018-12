Magazine Ambiente 15 anos promove carnaval antecipado no Centro de Goiânia Festas, shows, competições de skate, bloco de carnaval e concurso de fantasia agitam a programação do final de semana

No próximo domingo (16), quem passar pelo Centro de Goiânia vai dar de cara com um carnaval antecipado com direito à competição de skate, carreta elétrica e mistureba sonora. Em comemoração ao aniversário de 15 anos da Ambiente Skate Shop, o Bloco do Mancha, que agitou o carnaval da Capital em fevereiro, promove uma pré-festa especial nas ruas da região central. A concentração e...