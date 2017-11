Amado Batista celebra sua trajetória artística com show em Goiânia

A história é digna de filme: uma criança pobre do interior de Goiás se transforma em um ídolo que por mais de quatro décadas arrasta multidões pelo País. Amado Batista, apesar do jeitão simples que nunca perdeu, tem uma trajetória singular na música brasileira. Para celebrar a carreira junto aos fãs, o ídolo traz para Goiânia o show Amado Batista In Concert - 40 Anos, em cartaz, nesta sexta-feira, no Atlanta Music Hall. Os portões abrem às 22 horas e a apresentação está prevista para começar à meia-noite.

“É muito bom tocar em casa. O show traz uma mistura do som da minha banda com uma orquestra, formato que experimentei no meu mais recente DVD e gostei bastante. Faço essa apresentação em Goiânia e, em 2018, viajo por outras capitais também”, disse o cantor, em entrevista ao POPULAR. Gravado em 2015 e lançado pela Som Livre no ano passado, o DVD Amado Batista 40 anos - Ao vivo em Brasília reuniu 17 canções já conhecidas pelo público e mais três inéditas: A Pé Na Estrada, gravada anteriormente por Milionário & José Rico, o axé Peão de Obra e Eu Sou Igualzinho a Você.

Dono de sucessos eternos como Princesa, Amar Amar e Menininha Meu Amor, Amado Batista se assume como um eterno romântico. O romantismo deve ser mesmo o tom da apresentação especial em Goiânia que terá dois palcos, um para a orquestra e outro para o ídolo. “O amor nunca sairá de moda e não tem idade. Eu adoro cantá-lo”, garante o artista que tem cerca de 450 músicas gravadas. Fã de Beatles, de Roberto Carlos e da jovem guarda, o goiano criou um estilo muito particular com letras de amor e melodias fáceis. Em suas canções, mistura elementos do forró e do sertanejo.

Gosta de ser apontado como ídolo popular, mas recusa o termo brega, por considerar pejorativo. “Tenho muito orgulho da minha trajetória. Procurei sempre trabalhar bastante para alcançar os meu sonhos e objetivos. Sempre me preocupei com o repertório e procuro gravar canções que me emocionem, pois com certeza elas vão emocionar também quem está me ouvindo”, justifica. A reação das plateias tem sido o melhor termômetro da receita de sucesso do cantor que coleciona títulos como “cantor das multidões”, “rei das empregadas domésticas” e “campeão das rádios AMs”.

Para ele, a experiência de celebrar no palco os 40 anos de carreira tem sido saborosa. “A cada ano que passa sinto meu público mais fiel, o que me dá a certeza de estar fazendo um bom trabalho. Fico muito feliz com o retorno dos fãs.” Público que fez Amado colecionar 30 discos de ouro, 30 discos de platina, dois DVDs de ouro, dois de platina e um de diamante. Na bagagem, o cantor soma mais de 25 milhões de discos vendidos e uma média de 40 álbuns lançados.

A agenda de shows lotada é prova que - em um ramo cada vez mais instável como o da música - Amado Batista se consolidou como grife de sucesso. Ao avaliar as diferenças da época em que começou, nos anos 1970, e o atual momento do mercado fonográfico, o cantor lembra que em todas as épocas movimentos musicais surgiram e desapareceram. “O tempo se encarregou e ainda se encarrega de fazer uma peneira. Os bons e os talentosos vão ficar. Sempre foi assim”. Palavra de quem entende bem do assunto.