Alunos do Basileu França apresentam espetáculo sobre Natal

O espetáculo Noite Feliz - Um Presente de Natal será apresentado neste sábado, às 19 horas, no Teatro Basileu França. A história é permeada por uma narrativa musical, que busca integrar as diversas linguagens artísticas, resultantes da proposta pedagógica. Ela destaca o grande presente de Natal e de Maria, uma moça singela, que foi escolhida para trazer ao mundo o menino Jesus. O apresentação envolve não só o teatro, mas também a dança, o circo, a encenação cênica sacra e a música. De acordo com a produção a ideia do espetáculo surgiu por meio de atividades desenvolvidas com os alunos ao longo do ano. A peça é encenada por alunos do projeto Artes Basileu França (foto) e conta com a participação de 110 crianças. O texto é de autoria da professora de teatro Luciana Gonçalves. Ingressos R$5. Av. Universitária, nº 1.750, Setor Universitário.