Magazine Alunos da escola Ivana Bontempo se apresentam no Teatro Goiânia Recital acontecerá nesta terça-feira (29), ás 20h30, com entrada franca

O recital Conhecendo o Brasil Por sua Música será apresentado por crianças e jovens músicos da Ivana Bontempo Escola de Música nesta terça-feira, às 20h30, no Teatro Goiânia, com entrada franca. Com apresentação de piano e violão erudito, o concerto terá participação da professora e pianista Ivana Bontempo. O repertório é composto exclusivamente por obras de compositor...