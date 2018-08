Magazine Altos índices de colesterol em cães e gatos devem ser monitorados Assim como nos humanos, fator deve ser controlado para evitar problemas

Athos tem apenas 8 meses e o passatempo favorito é brincar. Com apetite aguçado, se dependesse dele, a ração seria bem mais farta do que sua dona, a enfermeira Diana Romanelli, 30 anos, costuma dar. O rigor na alimentação do cãozinho da raça schnauzer tem motivo nobre: evitar doenças. Diana sabe que para manter o companheiro feliz e saudável por muito tempo é n...