Magazine Alok visita e doa R$ 100 mil para hospitais que combatem o câncer infantil O valor foi direcionado para as instituições por meio de royalties da música ‘Ocean’

O DJ Alok esteve na tarde da quarta-feira (4) no Hospital do GRAACC, que combate o câncer infantil, em São Paulo, e visitou as crianças que estão em tratamento. No local, o artista goiano também oficializou uma doação no valor de R$ 100 mil para a unidade de saúde e também para Hospital Pequeno Príncipe de Curitiba, outro beneficiado com o recurso. "Isso vai muito ...