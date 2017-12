Alok troca farpas na web com produtor por causa de música dos Mamonas Assassinas; ouça a versão

Rick Bonadio e Alok discutiram nas redes sociais por conta do remix do DJ de Pelados em Santos, música dos Mamonas Assassinas. O produtor musical da banda não ficou nada contente com o trabalho apresentado por Alok.

Alok gravou uma transmissão ao vivo no Instagram para rebater as críticas de Rick. “Isso que a gente fez é uma releitura, um remix, e a gente tem o direito de mudar o arranjo”, disse o DJ ao defender seu direito de alterar a música. Além disso, alegou que não fez as alterações de acorde que Rick apontou.

Ele também afirmou que fez o remix com autorização da família do Dinho, que é quem detém os direitos autorais da música.

“Rick, obrigado pelo marketing. Por que você, ao invés de ficar aí fazendo críticas destrutivas, não vem aqui fazer críticas construtivas? De repente você tem algo para nos ensinar e a gente também tem muito o que te ensinar. Vem para cá para se atualizar um pouco”, cutucou.

O produtor musical respondeu dizendo que Alok mudou o acorde, sim, e ainda o acusou de ter alterado a letra da música. “O Remix além de ter erro sim no B cortou e desfigurou a obra que é um legado para a música brasileira. Os Mamonas não podem ser conhecidos pelas novas gerações pela letra que você deixou no Remix.”

“Os Mamonas fizeram famílias inteiras irem para as ruas chorarem a morte deles. Eram meus amigos. Coloque se no seu lugar e baixa a bola. Respeita a música deles!”, falou Rick, que ainda o acusou de não ter humildade.

Por fim, coincidência ou não, Alok postou um vídeo no Instagram de um show em Jundiaí no momento em que ele toca o remix de Pelados em Santos.

Confira um vídeo com a música:

Veja as postagens do bate-boca: