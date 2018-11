Magazine Alok se apresenta em Senador Canedo no Mundialito de Wakeboard Awake Music Festival será realizado no dia 24 de novembro. Artista foi considerado recentemente o 13º melhor DJ do mundo

Considerado o 13º melhor DJ do mundo pela revista britânica “DJ Mag”, o goiano Alok se apresenta no dia 24 de novembro durante o Awake Music Festival, que será realizado no Sunset Wake Park, na GO-020, em Senador Canedo. Serão mais de 12 horas de música e também de competição, já que para a mesma data está marcado o Mundialito de Wakeboard. A partir das 11...