Magazine Alok e Romana Novais se casam aos pés do Cristo Redentor Goiano e médica estão juntos desde 2014 e ficaram noivos durante uma viagem para a Grécia, em julho de 2018

O DJ goiano Alok e a médica Romana Novais se casaram às 5h30 desta terça-feira (15), aos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro (RJ). A união foi mantida em sigilo e reservada à família. “É um casal iluminado, um jovem casal muito católico”, afirmou o Padre Omar, reitor do espaço e celebrante do enlace. ...