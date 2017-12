Alok é a atração principa a primeira edição do Mundialito de Wakeboard, em Senador Canedo

O artista brasileiro mais escutado no mundo. Parceiro de Mick Jagger. Uma agenda de popstar. O DJ goiano Alok não para de ser manchete. O dono do hit Hear Me Now, que teve mais de 300 milhões de visualizações no YouTube, é a principal atração neste sábado, a partir das 13 horas, da primeira edição do Mundialito de Wakeboard. A competição será realizada no Sunset Wake Park, instalado em um lago artificial na saída para Bela Vista. Outras atrações do evento são o grupo EPB Sessions e o DJ Bhaskar. O complexo esportivo é do fã confesso da modalidade, o cantor Mateus, da dupla Jorge & Mateus.

Alok é um dos grandes fenômenos da atualidade da cena eletrônica brasileira. O artista foi eleito o 19° melhor DJ do mundo pela revista inglesa DJ MAG, uma das mais importantes do gênero. No ano passado, o goiano ocupava a 25ª posição do ranking da publicação. “É fruto de muito trabalho. Agradeço muito pela fase atual, vejo que é resultado de tudo que eu sempre acreditei, colocando sempre à frente honestidade e índole. Sempre com os pés no chão e também contando com uma equipe de excelentes profissionais”, analisa.

Um dos grandes responsáveis pela popularidade do DJ no mundo foi o hit Hear Me Now, lançado em 2016, em parceria com Zeeba e Bruno Martini. A canção se tornou a música com maior número de streams entre os artistas brasileiros no Spotify, com 300 milhões. Além disso, a faixa ganhou recentemente Disco de Platina Duplo na Itália e Disco de Ouro na França. “É uma letra energética. O clipe com certeza contribuiu muito para o sucesso. É uma trilha sonora para vida das pessoas, tem identidade e personalidade”, comenta.

O reconhecimento abriu portas para várias parcerias e participações em grandes festivais, como Tomorrowland (Bélgica), Burning Man (Nevada, EUA), Villa Mix e Rock in Rio. Alok já gravou com Anitta, Simone & Simaria, Matheus & Kauan e o goiano foi um dos DJs escolhidos para mixar a faixa Gotta Get a Grip, novo single de Mick Jagger, vocalista da lendária banda Rolling Stones. “O encontro foi na casa de um conhecido durante uma festa e a nossa sinergia foi muito boa. O projeto me deu um prestígio bom na cena mundial”, destaca.

A música faz parte do sangue de Alok. Ele foi criado em uma família de artistas da cena eletrônica. Os seus pais Swarup e Ekanta e o seu irmão gêmeo Bhaskar também são DJs. A paixão pelas picapes começou aos 10 anos e ganhou o mundo criando um estilo próprio, o brazilian bass, ritmo que tem influências do low bpm e do deep house. Atualmente, ele faz uma média de 25 shows por mês, com turnês por todo o Brasil, Europa, EUA e Ásia. Recentemente, ele voltou ao País depois de uma temporada de um mês na China.