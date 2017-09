Almir Sater e Renato Teixeira voltam a fazer show em Goiânia

Parceiros musicais de muitas décadas, Almir Sater (foto) e Renato Teixeira apresentam o show Ar no próximo Flamboyant In Concert, dia 26, às 19h30. Será a primeira vez que o mato-grossense Almir Sater participa do projeto. Renato Teixeira esteve na primeira edição, em 2005, e retornou em 2010. Ar foi o primeiro disco em parceria da dupla e reúne músicas inéditos. Parte do repertório será apresentada no show, que mistura do country ao estilo genuíno da viola dos dois artistas. Ingressos podem ser trocados mediante apresentação de notas fiscais de lojas do centro de compras, em valores que variam de R$ 500 a R$ 1,2 mil, de acordo com a localização do local marcado. A capacidade é de 3 mil lugares. Clientes Caixa Elo têm vantagens, com destaque para a reserva de 220 lugares premium. O período das notas fiscais deve ir de 1º a 26 de setembro, enquanto houver ingressos disponíveis para troca.