Almir Sater e Renato Teixeira voltam a fazer show em Goiânia

Parceiros musicais de muitas décadas, Almir Sater e Renato Teixeira apresentam o show Ar no próximo Flamboyant In Concert, dia 26, às 19h30. Será a primeira vez que o mato-grossense Almir Sater participa do projeto cultural. Renato Teixeira esteve na primeira edição, em 2005, e retornou em 2010. Ar foi o primeiro disco protagonizado em parceria pela dupla e reúne sucessos inéditos. Parte do repertório será apresentada no show, que promete destacar a mistura do country ao estilo genuíno da viola dos dois artistas, entre os mais conceituados da MPB. Ingressos podem ser trocados mediante apresentação de notas fiscais de lojas do centro de compras, em valores que variam de R$ 500 a R$ 1,2 mil, de acordo com a localização do local marcado. A capacidade total é de 3 mil lugares. Clientes Caixa Elo têm vantagens, com destaque para a reserva de 220 lugares premium. É importante observar o período vigente das notas fiscais para cada show, conforme regulamento. Para a apresentação de Almir Sater e Renato Teixeira, por exemplo, serão aceitas notas fiscais de compras efetuadas entre o dia 1º a 26 de setembro, enquanto houver ingressos disponíveis para troca. Os shows do projeto são realizados no Deck Parking Sul – Piso 1. Av. Dep. Jamel Cecílio, nº 3.300, J. Goiás.

Na telona

Show de ex-integrante do Pink Floyd é exibido em rede de cinema

Fãs poderão conferir no Cinemark do Flamboyant, nesta quarta-feira, às 20 horas, a apresentação do guitarrista e vocalista David Gilmour em 4k, no anfiteatro em Pompeia, na Itália. A rede exibe a apresentação do ex-integrante da icônica banda Pink Floyd em David Gilmour Live At Pompeii. Após 45 anos da gravação do show da banda Pink Floyd no histórico anfiteatro com o concerto Live At Pompeii, o guitarrista e vocalista volta agora para apresentar seu álbum solo Rattle That Lock. Além de músicas da carreira solo, Gilmour toca clássicos do Pink Floyd como Money, Wish You Were Here e The Great Gig In The Sky. Ingressos: sala normal – R$ 40 (inteira); sala vip – R$ 60 (inteira. A duração é de 125 minutos. Shopping Flamboyant, Av. Dep. Jamel Cecílio, nº 3.300, Jardim Goiás.