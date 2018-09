Magazine Almir Sater apresenta grandes sucessos da carreira no Teatro Rio Vermelho O cantor retorna a Goiânia para apresentar clássicos da carreira e canções do disco mais recente +AR, gravado ao lado do parceiro e amigo Renato Teixeira

Ao lado do inseparável violão de dez cordas, a viola caipira e sua banda, o cantor e compositor Almir Sater retorna a Goiânia para apresentar clássicos da carreira e canções do disco mais recente +AR, gravado ao lado do parceiro e amigo Renato Teixeira. O show será neste sábado (15), às 21 horas, no palco do Teatro Rio Vermelho. Sucessos como Trem do Panta...