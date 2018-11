Magazine Almir Pessoa e Orquestra de violeiros se apresentam no Teatro Sesi

O cantor Almir Pessoa (foto) & Orquestra de Violeiros do Instituto de Violeiros Almir Pessoa se apresentam nesta terça-feira (20), às 20 horas, no Teatro Sesi. Considerado um dos melhores violeiros do País, o artista deve animar o público com repertório bem diversificado, dando destaque para o ritmo caipira. Juntamente com a orquestra do Ivap, eles farão releituras d...