Alma goiana: Miguel Jorge lança livro de poemas natalinos em Goiânia

Com mais de 40 livros publicados, aos 84 anos, o escritor sul-mato-grossense de alma goiana Miguel Jorge está novamente na estante de novidades. Em seu mais recente trabalho, que será lançado nesta sexta-feira, às 19 horas, no segundo piso do shopping Bougainville, o teatrólogo, roteirista, dramaturgo e contista faz às vezes de poeta e dá espaço para um menino cujos sapatos, colocados na janela, amanheceram vazios. Em uma mistura de descrença nos tempos atuais e necessidade de renovação da esperança, Miguel usa múltiplas referências do espírito natalino para falar sobre a importância de aproveitar o final de ano para arrumar a casa e cuidar da alma. Com 23 pequenos textos, Natal de Poemas é uma publicação da Editora Imprensa Universitária (*iU).

O livro bilíngue, escrito em português e espanhol, nasceu na cabeça de Antón Corbacho. O amigo de longa data, que também preside o conselho editorial da *iU, foi o responsável por traduzir os poemas de Miguel para o idioma hispânico. “O clima de Natal nunca está distante da gente. Sempre há algo que conforta e que incomoda quando fazemos nosso balanço pessoal. Principalmente nessa fase tão conturbada pela qual estamos passando, socialmente falando. É importante lembrar que essa turbulência é necessária para que venham dias melhores e mais calmos. É uma espécie de deserto que, quando atravessado, vai nos trazer uma visão mais humana das pessoas e da vida”, explica Miguel Jorge.

A obra chega em um momento de comemoração para o escritor. A publicação de seu primeiro livro, Antes do Túnel (1967), completa 50 anos em 2017 e marca uma trajetória pautada na multiplicidade de técnicas, que vieram do teatro, do cinema e de várias vertentes da própria literatura. “Na época eu plantei toda a semente do meu trabalho no surrealismo de Antes do Túnel. Mesmo sem perceber eu estruturei ali uma carreira inteira, com muita modernidade e uma linguagem meio caótica”, conta. Outro título que deu grande projeção a carreira de Miguel foi o romance Veias e Vinhos (1982), obra que narra o assassinato de uma família inteira em Goiânia.

O livro fez tanto sucesso que ganhou uma edição em italiano e foi transformado em roteiro para o cinema numa parceria entre o autor e o diretor mineiro João Batista Andrade. Segundo o próprio Miguel, a obra continua fascinando leitores. “Nem eu imaginava que o romance faria tanto sucesso. Atribuo a aceitação do público à linguagem poética com a qual escrevi o livro. Apesar de se tratar de um relato policial, fiz um romance e as pessoas se sentiram tocadas”, defende. Depois do sucesso vieram contos, poemas, peças para teatro, novelas infantojuvenis e títulos como Nos Ombros do Cão (1991), Pão Cozido Debaixo de Brasa (l997), Lacraus (2004) e O Deus da Hora e da Noite (2008).

Em movimento

Atualmente, Miguel se divide entre a finalização de seu novo romance, Em Busca do Coração em um Sábado à Noite, e o projeto do que ele define como a primeira ópera goiana, inspirada no conto Décima Quarta Estação, do livro Avarmas (1978). “A música é do maestro Estércio Marques e o livreto é todo meu. O personagem principal percorre 14 estações acompanhado de mais de 40 figurantes, entre um coro feminino e um masculino”, adianta.

Nos planos está também o projeto, ainda em construção, Poemas para Vozes. O espetáculo está sendo escrito com poemas de vários autores, como João Cabral de Melo Neto, Hilda Hilst, Fernando Pessoa e Olavo Bilac, e devem ser recitados de forma intercalada com a apresentação de uma música na voz da goiana Karine Serrano. “De tudo o que eu faço, o teatro ainda é o maior desafio para mim. É uma mistura intensa de palco, personagens, cenário, figurino, além da movimentação cênica.”