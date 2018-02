Aline Miklos e Trio Cañon fazem show no CCUFG

A cantora goiana radicada em Buenos Aires Aline Miklos (foto) e o Trio Cañón apresentam o show Amores Transgressivos neste domingo, às 20 horas, no Centro Cultural UFG (CCUFG). No repertório, os artistas apresentam tango, samba e música francesa, em apresentação que não tem restrição etária. O ingresso custa R$ 20, o valor de inteira.

Depois de morar vários anos na França e na Argentina, Aline Miklos volta a sua terra natal para um show que, segundo ela, começa com o amor romântico, passa pelos conflitos cotidianos até chegar ao amor sofrido, ao fim de toda ilusão. Com amor e humor, continua a artista, as canções tocarão o trágico e o cômico, cantarão a felicidade e as misérias humanas.

Cantora, compositora, produtora cultural, doutora em História da Arte, Aline mora desde 2015 em Buenos Aires. Teve diversos professores particulares de canto e teoria musical e foi aluna de canto do Instituto de Cultura Islâmica de Paris. É integrante dos grupos de música cigana e balcânica Segundo Mundo e Kalo Chiriklo (Buenos Aires) e participou de vários grupos de música brasileira, cigana e francesa em São Paulo e em Paris (Trio Cartola, Romano Yilo, Nação Oju Oba e outros).

O Trio Cañón, por sua vez, nasceu em 2014 com uma ideia: compor e interpretar tangos novos e inspirados na dança. Julio Coviello, Nicolás Di Lorenzo e Mariano Bustos começaram a tocar juntos em 2009, quando fundaram o Cuarteto Coviello. Desde então, lançaram os cds 14 (2010) e Llegaron (2013). Realizaram várias turnês na Argentina, Bolívia, México, Alemanha, França e Dinamarca. Em 2017 gravaram o álbum Brujos, que será apresentado nesta segunda-feira também no CCUFG.

SERVIÇO

Show: Aline Miklos e Trio Cañón

Data: Domingo, às 20 horas

Local: Centro Cultural UFG (Av. Universitária, nº 1.533, Setor Universitário)

Ingresso: R$ 20 (inteira)

Informações: 98197-0356