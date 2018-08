Magazine Alice de Andrade lança novo documentário 'Em Vinte Anos' Obra acompanha a vida de três casais que vivem em Cuba

Duas décadas. Duzentos e quarenta meses. Setecentos e trinta dias. O espaço temporal é o chamariz do novo documentário da carioca Alice de Andrade. Em Vinte Anos, ela acompanha as mudanças na vida de três casais que vivem em Cuba, país que parece ter se fixado no passado enquanto, ao mesmo tempo, vive um momento de possíveis mudanças. Trata-se de uma espécie de ...