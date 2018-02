Aliado do procedimento cirúrgico

Em muitos casos, a cirurgia acaba mesmo sendo a única alternativa. Isso não significa que a atividade física não possa ser uma ótima aliada para processos pré e pós-operatório. “Quando a cirurgia não pode ser evitada, no pré-operatório, quando autorizado pelo médico, é realizado o fortalecimento da musculatura acessória da região comprometida, para acelerar o processo de recuperação. No pós-operatório, após a liberação do médico, o exercício físico irá atuar para garantir o sucesso da cirurgia através do equilíbrio dos níveis de força muscular”, ressalta a personal trainer Nara Rúbia Oliveira Sales.

Para os pacientes com doenças crônicas, a dica mais importante é consultar o médico para entender quais são as limitações e os exercícios mais indicados. É claro que no pós-operatório haverá um período de recuperação que pode variar de caso a caso. Mas o exercício físico costuma ser ótimo aliado, em especial, para pacientes de cirurgias bariátricas e de lipoaspiração. A combinação de exercício aeróbio e muscular exerce papel regulador no ganho de gordura após a operação.