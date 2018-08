Magazine Alexandre Rossi estará em Goiânia para falar sobre comportamento dos animais Com programas na Globo e na Net Geo, zootecnista Alexandre Rossi, o Dr. Pet, destaca eficiência do chamado adestramento inteligente

Basta uma navegada pela internet para se convencer, ou ao menos ficar tentado, a ter um bichinho de estimação. Os argumentos aparecem em forma de pesquisas que apontam benefícios para a saúde mental, estudos que destacam a redução no nível de estresse ou depoimentos de quem garante estar muito mais bem humorado desde a chegada do mascote. Seja como for, a máx...