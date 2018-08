Magazine Alexandre Pires se apresenta em Goiânia com show “Baile do Nego Veio” Apresentação terá mais de três horas de duração

O cantor Alexandre Pires (foto) traz o Baile do Nego Veio para Goiânia na próxima semana, no dia 18, no Atlanta Music Hall, a partir das 21 horas. No projeto, o artista fará show com mais de três horas de duração, resgatando seus principais sucessos dos anos 1990. No mesmo dia, o pagodeiro Marquynhos SP, também gravará seu novo CD ao vivo, Tá Diferente – Volume 1, com três m...