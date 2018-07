Magazine Alexandre Pires promete show de mais de três horas em Goiânia O público pode esperar muitos sucessos da década de 90 e clássicos como 'Que se chama amor' e 'Sai da minha aba'

Os pagodeiros podem comemorar. O cantor Alexandre Pires promete um show com hits da década de 90 e mais de três horas de duração no dia 18 de agosto, a partir das 21h na Atlanta Music Hall. Além do ex-vocalista do Só Para Contrariar, o evento ‘Baile do Nego Véio’ também convocou o pagodeiro Marquynhos SP, que vai gravar seu novo CD, com três músicas inéditas. O público pod...