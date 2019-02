Magazine Alerta para os adoçantes naturais

Atenção aos adeptos dos adoçantes artificiais e de baixa caloria que desejam emagrecer. Um estudo da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, a pedido da Organização Mundial da Saúde, analisou 56 pesquisas sobre o impacto do uso de adoçantes, como o aspartame e a estévia, no peso, no controle glicêmico e em doenças cardiovasculares. O estudo concluiu não existir “...