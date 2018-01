Alegria das crianças

Outro termômetro para se tornar o hit do verão é cair no gosto da criançada, caso de Que Tiro Foi Esse?, de Jojo Todynho. Os filhos do casal Luciano Huck e Angélica, Joaquim, Benício e Eva apareceram em vídeo simulando a queda viral da música. O vídeo foi feito durante a viagem da família de férias a Dubai e teve mais de 1 milhão de visualizações. Quem também entrou na onda foram os atores Bruno Gagliasso, Giovanna Ewbank e a filha Titi. Na gravação, os três, acompanhados de amigos, “tomam um tiro” e pulam na piscina.