Magazine Aldeia Multiétnica abre Encontro de Culturas Tradicionais da Chapada Neste ano, evento celebrará as crianças indígenas, com representantes de etnias provenientes dos Estados do Tocantins, Pará, Pernambuco, São Paulo e Mato Grosso

A Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge inicia nesta sexta-feira, na região da Chapada dos Veadeiros, a 12ª edição da Aldeia Multiétnica, espécie de introdução do já estabelecido Encontro de Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros, que neste ano está chegando à 18ª edição. Com o tema Festa das Crianças, a Aldeia celebrará as crianças indígenas. Estão conf...