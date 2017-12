Aldeia do Papai Noel será inaugurada nesta sexta-feira em Goiânia

A Aldeia do Papai Noel será inaugurada a partir das 19h30 desta sexta-feira (1), na Praça Cívica, em Goiânia. A abertura do evento terá apresentações de Coral Infantil Gustav Ritter, shows, Orquestra Jovem Arte Viva, parte da Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás, queima de fogos e claro, o Bom Velhinho, que deve chegar em um carro de boi, isso mesmo, um carro de boi.

O Show de Natal 2017 da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), vai contar também com área de alimentação, parquinho gratuito, a tradicional Casinha do Papai Noel, muitas luzes, presépios, e artesanato goiano.

No dia 17 de dezembro (domingo), a partir das 8h, o Show de Natal vai distribuir presentes e lanches para as crianças no Goiânia Arena. Para animar a festa, shows dos cantores Zé Felipe e do ex-participante do The Voice Kids, Hugo Henrique.



Serviço

Data: de 1º a 25 de dezembro

Horário: 18h às 23h

Informações: site da OVG