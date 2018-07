Magazine Alcione é internada e passa por cirurgia no coração A cantora passa bem após ser submetida a um cateterismo e uma angioplastia

A cantora Alcione foi internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, nesta terça-feira, 3, e passou por dois procedimentos cirúrgicos no coração: um cateterismo e uma angioplastia. Segundo o boletim médico compartilhado na conta no Instagram da cantora, ela tem um quadro de angina instável, termo utilizado para definir a dor ou desconforto no peito de uma pessoa. "A cantor...