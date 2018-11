Magazine Alô, alô, marciano

Ao comentar o episódio mais ruidoso da carreira de Orson Welles, o teórico Marshal McLuhan afirma que a promoção do rádio como meio de comunicação de grande popularidade criou o que chama de “tambor tribal”, havendo uma sincronização entre o “estado do sistema nervoso central” do público e o que as pessoas ouviam. Em um momento em que o cinema se firmava e a TV engatin...