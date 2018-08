Magazine Além da música

Quando não está no palco, Arthur Henrique gosta de andar de bicicleta com os amigos nos parques de Goiânia para fazer atividades físicas ou para se divertir. “Não sou adepto de academia, prefiro treinar ao ar livre mesmo”, conta ele, que recebeu a primeira ligação da produção do The Voice Brasil quando estava andando de bike. “O meu celular estava no silencioso e acabei...