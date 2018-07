Magazine Ajuda que vem da fé

Dizem que a missão começa com a oração. Em dezembro do ano passado a estudante Raquel Alves, 21 anos, decidiu que já era hora de dar um segundo passo em direção a quem mais precisava. “Durante a apresentação de um projeto missionário na minha igreja me senti tocada com a situação de pobreza na África e comecei a pesquisar sobre as formas de ajudar aquele povo tão sofrid...