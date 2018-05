Magazine Ainda há vagas para nas oficinas do 15º Festival Galhofada As oficinas serão realizadas no sábado, das 9 horas ao meio-dia. As inscrições podem ser feitas no próprio local ou pelo telefone 3241-1847

Estão abertas inscrições para as oficinas do 15º Festival Galhofada – Pequena Mostra Internacional de Artes Cênicas na rua que será no próximo fim de semana, a partir desta sexta-feira, na Ilha da Galhofa (Alameda Henrique Silva, Setor Pedro Ludovico). Todas as oficinas são gratuitas. Entre as oficinas, são ofertadas as de malabares com o Circo Laheto (foto); pirofag...