Magazine Aguinaldo Silva fala de sua volta ao realismo fantástico em 'O Sétimo Guardião' Na novela, autor retorna ao universo mágico com localização geográfica já lendária em sua obra, que abrange as cidades fictícias de Greenville, Tubiacanga e Serro Azul

Aguinaldo Silva é uma figura doce, de fala tranquila e riso fácil. Pernambucano de Carpina, foi repórter policial, mas se consagrou como novelista. Faz parte do primeiro time de autores da Globo. Quando um trabalho novo do autor não está no ar, não raro, uma novela sua é reprisada na TV, como ocorreu com Senhora do Destino, que bateu recorde de audiência à tarde ao s...