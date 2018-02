AGL encerra nesta quarta-feira inscrições para Prêmio Colemar Natal e Silva

A Academia Goiana de Letras (AGL) encerra nesta quarta-feira (28) as inscrições para o Prêmio Colemar Natal e Silva, que vai pagar R$ 10 mil para a obra escolhida com o melhor livro de poesia. O concurso é voltado para autores que tenham publicado obras nos anos de 2016 e 2017 e que residem em Goiás há pelo menos cinco anos.

Os interessados em participar devem imprimir e preencher a ficha de inscrição disponibilizada no site da AGL, www.academiagoianadeletras.org.br, e entregá-la na sede da instituição até o fim do dia. As inscrições seriam encerradas na última sexta-feira (23), mas foram prorrogadas por mais de cinco dias. A taxa de participação é de R$ 100 e pode ser paga no ato da inscrição, na sede Academia, ou por meio de transferência bancária.

Os trabalhos inscritos vão ser avaliados por uma Comissão Julgadora composta por três profissionais especialistas em literatura indicados pela diretoria da AGL. Um deles será da Universidade Federal de Goiás (UFG), outro, da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO) e o terceiro será um poeta. Estudantes não participarão da comissão.

A obra vencedora será premiada com R$ 10 mil no próximo dia 26 de abril, durante solenidade em comemoração aos 79 anos da AGL.

SERVIÇO

Inscrições: Prêmio Colemar Natal e Silva

Data: Até 28 de fevereiro de 2018

Local: Academia Goiana de Letras – AGL (Rua 20 nº 175, Centro)

Ficha de inscrição: www.academiagoianadeletras.org.br

Informações: 3224-8096