Magazine Agende-se

Hoje 20h – Cerimônia de abertura, seguida da exibição do longa-metragem El Ángel en el Reloj, de Miguel Uriegas (México) Amanhã 10h – Hospital de Projetos, com Reinel Garcia 14h – Panorama da animação goiana 15h30 – Encontro da Animação Goiana 18h- Lançamento da graphic novel Cidade de Sangue, de ...