Magazine Admirável mercado novo

- Número de livrarias físicas no Brasil caiu 30% nos últimos 10 anos. Isso corresponde a mais de 21 mil estabelecimentos de portas fechadas. O ritmo desta queda se acentuou nos últimos 5 anos. - A Amazon, maior empresa de e-commerce de livros no Brasil, já abocanha 10% de todas as vendas do setor no País. - O mercado de livros no Brasil deve movimentar algo ...