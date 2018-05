Magazine Adelice da Silveira Barros lança romance sobre perdas Escritora e cronista do POPULAR teve inspiração no desastre de Mariana (MG), em 2015

O velho tio Joca dizia: “Tem trem mais besta que viver?”. A escritora Adelice da Silveira Barros (foto) gosta de citar a frase do personagem como uma das mais marcantes de seu novo livro, Além da Força Bruta, que será lançado nesta terça-feira, às 19 horas, na Biblioteca do Sesc Goiás. A obra, segundo a autora, trabalha com o sentimento de perda de entes querid...