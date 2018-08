Magazine Acusada de abuso, Asia Argento é cortada do 'X Factor' Atriz italiana é suspeita de ter violentado ator menor de idade

Acusada de abuso sexual contra um ator menor de idade, a atriz e cineasta italiana Asia Argento foi cortada nesta segunda-feira (27) do programa musical "X Factor", do qual é uma das juradas. De acordo com a revista "Variety', a decisão de cortar a estrela foi tomada pela direção do programa e pela emissora que o transmite, a "Sky Italia". Apesar da medida, ...