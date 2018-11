Magazine Zé Ramalho comemora 40 anos de carreira com show em Goiânia Apresentação promete o melhor da música brasileira, com influência do rock nacional e do forró

O cantor Zé Ramalho relembra seus 40 anos de carreira com um show no dia 8 de dezembro (sábado), a partir das 22h, no Atlanta Music Hall, em Goiânia. O paraibano se consolidou em 1979, quando lançou seu maior clássico, "Admirável gado novo", e o grande sucesso "Frevo mulher". Em 1980, Zé participou do Festival de Música Popular da TV Globo, ficando entre os 20 ...