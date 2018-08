Magazine Silva apresenta seu show 'Brasileiro' em Goiânia Público vai poder conferir canções autorais, marcadas por uma seleção de ritmos de referências nacionais

O cantor Silva, um dos artistas mais produtivos e criativos da nova geração da Música Popular Brasileira, estará no palco do Teatro Sesi, em Goiânia, dia 12 de agosto (domingo), às 20h30. Na data, o cantor e compositor capixaba apresenta o recente trabalho “Brasileiro”, nome da nova turnê e também do terceiro álbum de sua carreira. Produzido em estúdio, o álbu...