Showrrasco terá show com integrantes do Charlie Brown Jr e será no Passeio das Águas Shopping

A segunda edição do Showrrasco, um evento dedicado aos apaixonados por carne, culinária e música, acontece no dia 25 de agosto (sábado), a partir das 15 horas, no estacionamento do Passeio das Águas Shopping, na região Norte de Goiânia. O evento contará com cerca de 15 estações comandadas por chefs assadores de Mato Grosso, Goiás e São Paulo. Entre os cortes seleci...