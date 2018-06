Magazine Show do Zeca Baleiro em Goiânia é cancelado; saiba como pedir reembolso “Queremos deixar claro que Zeca Baleiro e toda a equipe estão profundamente chateados", esclareceu a equipe do cantor

O show de Zeca Baleiro em Goiânia foi cancelado. A informação foi confirmada pela equipe do cantor nesta sexta-feira (8), véspera da apresentação que estava prevista para o próximo sábado (9). “Queremos deixar claro que Zeca Baleiro e toda a equipe estão profundamente chateados com o cancelamento do show, por motivos absolutamente fora de nossa vontade e controle”, esclar...