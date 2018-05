Magazine Show da banda 14 Bis em Goiânia neste fim de semana é cancelado Organização já marcou nova data para apresentação, mas quem já comprou pode resgatar dinheiro se preferir

A banda 14 bis cancelou a apresentação no Teatro Madre Esperança Garrido que estava prevista para o próximo sábado (19). Segundo Sérgio Magrão, produtor e guitarrista da banda, o motivo foi a morte da mulher do baterista Hely Rodrigues, músico da 14 Bis. A apresentação já foi remarcada para o mesmo local, no dia 13 de julho, às 21h30. A organização do evento informa q...