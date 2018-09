Magazine Sertanejos Hugo & Guilherme se apresentam em Goiânia neste feriado (7) O show vai trazer as músicas de trabalho dos cantores, que este ano completam três anos de carreira

Os sertanejos Hugo & Guilherme se apresentam no palco da Casa Box em Goiânia, nesta sexta-feira (7) feriado da Independência, a partir das 16h. O show vai trazer as músicas de trabalho dos cantores, que este ano completam três anos de carreira. A canção mais estourada deles é “Conveniência”, que já ultrapassa 12,5 milhões de acessos no própri...