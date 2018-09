Magazine Sertanejos Diego & Arnaldo gravam DVD em Goiânia nesta terça-feira (18) Cesar Menotti e Fabiano e o grupo Falamansa são as participações especiais para a gravação do álbum da dupla

Na noite do desta terça-feira (18), Diego e Arnaldo gravam seu terceiro DVD de carreira, intitulado "Diego & Arnaldo ao vivo em Goiânia", com a direção geral de Manolo Boaventura, no JL Eventos, Vila Rezende em Goiânia. Recém contratados pela gravadora Sony Music, a gravação do DVD da dupla conta com a participação especial dos amigos Cesar Menotti e Fabi...