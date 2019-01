Magazine Saulo traz a Bahia para Goiânia durante carnaval Evento conta com open bar e open food no Setor Marista

O cantor Saulo comanda o Blokinho Aê pelas ruas de Goiânia durante o Carnaval dos Amigos, com concentração no Nubah Spirited Bar, a partir das 12h de 23 de fevereiro (sábado). O pré-carnaval conta com open bar e open food. Saulo O artista criou sua primeira banda, Mukeka, em Vitória (ES), e ganhou experiência puxando o trio elétrico pela prime...