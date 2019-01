Magazine Sérgio Loroza e mais cinco atrações animam pré-carnaval em bar de Goiânia Evento ainda promete uma estrutura climatizada, com mesas, cadeiras, bistrôs, três estruturas independentes de banheiro e seguranças

O cantor e compositor Sérgio Loroza é a atração principal do Bloco do Cerrado no Carnaval dos Amigos, em Goiânia. A festa, que deve reunir cerca de mil pessoas, acontece no dia 23 de fevereiro (sábado) e terá ainda o cantor Marquynhos SP, as bandas Clube Retrô e Turma da Batucada, pelo grupo de percussão Sambagô e pelo DJ Danilo Azevedo. A concentração começa...