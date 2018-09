Magazine Rossana Jardim reabre mostra sobre art déco nesta quarta (19) Exposição, que chega ao Iphan, comemora 15 anos de tombamento de patrimônio histórico e cultural de Goiânia

A artista plástica Rossana Jardim reabre nesta quarta-feira (15) a mostra Cicloramas – Grafismo Art Déco, com a curadoria de Antonio da Mata, na sede do Iphan em Goiânia. A exposição está comemorando os 15 anos de tombamento do patrimônio art déco da capital goiana e já havia sido apresentada em outras ocasiões pela artista. A visitação ficará aberta ao público até o...