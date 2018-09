Magazine Rock in Rio 2019 acontecerá entre 27 de setembro e 6 de outubro O evento divulgou oficialmente as datas de realização e venda do Rock in Rio Card

Rock in Rio recebeu nesta terça-feira, 25, as datas oficiais para a edição 2019 do evento no Brasil. O festival de música acontecerá nos dias 27, 28 e 29 de setembro e 3, 4, 5 e 6 de outubro de 2018 no Rio de Janeiro. Será a segunda edição no Parque Olímpico. A organização do evento também divulgou que o Rock in Rio Card, que dá direito a troca por um ing...